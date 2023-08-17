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15 yaşındaki Ekrem, vantilatör tamir ederken öldü

Karabük'te evde vantilatör tamir ederken elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Ekrem Metin Erol hayatını kaybetti.

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15 yaşındaki Ekrem, vantilatör tamir ederken öldü

Aydınlıkevler Mahallesi 51. Cadde’de bulunan müstakil bir evde ailesiyle yaşayan Ekrem Metin Erol (15), arızalı olan vantilatörü tamir etmeye çalıştı. Bu sırada Erol, elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden ailesi, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.

Erol’un cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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