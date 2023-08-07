15 yaşındaki İrem sır oldu: 3 haftadır haber alınamıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan ve 3 hafta önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül’ün bulunması için ailesi polise başvurdu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül 15 Temmuz tarihinde yaşadığı Hacı İlyas Mahallesi'ndeki evinden çıktı bir daha da geri dönmedi. Ailesi İrem'in telefonuna da ulaşmayınca savcılığa ve polise müracaat ederek kızlarının kayıp olduğunu belirtip yardım istedi.

İREM SIR OLDU

Milas'ta bir restoranda aşçılık yapan baba Ahmet Çevikgül, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Tam 23 gün oldu kızım kaybolalı, merak içindeyiz aramadığımız yer kalmadı. Her yere müracaat ettik, hayatından endişe ediyoruz, bize haber vermeden ortadan kaybolacak bir çocuk değildi, kızımın bulunması için herkesten yardım istiyoruz” diye konuştu.