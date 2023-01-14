15 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç tuzak! Kameraya kaydedip…

Ordu'da, S.A. (15) adlı kız çocuğuna, gizli kamera kayıtlarını yayınlamakla tehdit ederek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan O.B., M.A.T. ve B.A., tutuklandı.

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Ünye ilçesinde lise öğrencisi S.A. adlı kız, bir süre önce O.B. ile tanıştı. İddiaya göre, O.B. ile S.A., cinsel birliktelik yaşadı.

GİZLİ KAMERAYA KAYDETTİ

O.B., birliktelik anlarını gizli kamerayla kaydettiğini ileri sürüp, görüntüleri yayınlamak ve ailesine vermekle tehdit ettiği S.A.’ya birçok kez cinsel istismarda bulundu.

KÜÇÜK KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU

S.A. ise Ünye Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.B. ile M.A.T. ve B.A., emniyetteki işlemleri sonrası Ünye Adliyesine sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli de ‘çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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