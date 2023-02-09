15 yaşındaki Nalan, 85 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, depremden 85 saat sonra Nalan Kılıç'ı (15) enkazdan sağ olarak çıkardı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında, Ordu’dan arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Malatya’ya giden itfaiye ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İsmetiye Mahallesindeki 5 katlı Balaban Apartmanı’nın enkazında çalışan itfaiye ekibi, depremden 85 saat sonra Nalan Kılıç’ı kurtardı. Enkazdan battaniyeye sarılarak çıkarılan Kılıç, tedavi altına alındı. (DHA)