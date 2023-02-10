1,5 yaşındaki bebek ve ailesinden 3 kişi 96 saat sonra kurtarıldı
Depremlerden etkilenen Hatay'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ile ailesinden 4 kişi, depremden 96 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.
Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Hatay’ın Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi’ndeki Huzur Apartmanı’nın enkazında bebek sesi duyulması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.
ANNESİ BABASI KARDEŞİ VE DAYISIYLA KURTARILDI
Ekipler, arama kurtarma çalışmaları sonunda 1,5 yaşındaki Sela Elbarazi ile annesi, babası, kardeşi ve dayısını depremden 96 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı.
PEAK ekibi, Sela Elbarazi’yi sağlık ekibine teslim ederken sevinç gözyaşı döktü. (AA)