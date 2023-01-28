16 ilde kar etkili oldu! Yollar kapandı, araçlar yollarda kaldı

Türkiye'de beklenen kar etkisini göstermeye başladı. 16 ilde etkili olan kar nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı, araçlar yollarda kaldı.

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Türkiye’nin özellikle doğu bölümünde kar etkisini gösterdi.

SİVAS’TA KAR KAZA GETİRDİ

Sivas’ta etkili olan kar yağızı kazayı da beraberinde getirdi. Altınyayla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. M.E’nin kullandığı 34 AAY 652 plakalı otomobil, Deliilyas beldesi girişinde kar yağışının etkili olduğu yolda devrildi.

Yaralanan sürücü M.E. (30) ile K.D. (30) ve Z.K (29), ambulanslarla Altınyayla İlçe Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sivas’a sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralıların ilçedeki hastanede görevli sağlık çalışanları olduğu öğrenildi.

ARDAHAN

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte, dondurucu soğuklar ile kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Milli Egemenlik Parkı’nın simgesi olan, karlı ve soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri vatandaşlar besledi. Vatandaşlardan İsmet Başdemir, kentte yaşanan soğuk ve kar nedeniyle güvercinlerin yem bulmakta zorlandığını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ’TA DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA

Kahramanmaraş’taki Yedikuyular Kayak Merkezi’nde, kar yağışı davul zurna eşliğinde oyunlarla kutlandı.

Kentte gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından kayak merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Vatandaşlardan bazıları karla kaplı bölgede davul zurna eşliğinde eğlenirken, bazıları hatıra fotoğrafı çektirdi bazıları da semaver ve mangal keyfi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezi Koordinatörü Onur Erdi, kar yağışının sürdüğünü, meteorolojik verilere göre yağışın 4 gün daha devam etmesinin beklendiğini söyledi. Jandarma ekipleri, kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede sürücüleri uyardı.

KARS’TA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kars’ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentte sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kars-Digor kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle tır sürücüleri ilerleyemedi. Bazı tır sürücüleri, Digor Yolu TOKİ bölgesinde araçlarını park ederek beklemeye başladı.

Öte yandan, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Tır sürücüsü Ahmet Doğan, AA muhabirine, “Çıldır’dan buraya kadar yoğun kar yağışı altında geldim. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine yük almak için gidiyorum. Yükü alıp Gaziantep’e gideceğim ama yoğun kar nedeniyle yolda kaldık. Aşırı buzlanma var, tırcılar olarak mahsur kaldık. Yol kapandı, durum vahim. Bekliyoruz, elimizden gelen başka bir şey yok.” dedi.

HAKKARİ’DE KAR KEYFE DEÖNÜŞTÜ

Hakkari’deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi’nde ziyaretçiler, kar ve sisli havada kayak yaptı.

Yatırımlarla kapasitesi artırılarak modern hale getirilen ve geçen hafta sezonu açan merkez, kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler, kent merkezine 12 kilometre mesafedeki merkezde yoğunluk oluşturdu.

BİNGÖL’DE YOLLAR KAPANDI

Bingöl’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 245 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Etkisini artırarak devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde bulunan köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 245 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Köy yollarının ulaşıma açılabilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Üçgül, “Karla mücadele çalışmalarını yürüten ekiplerimize kolaylıklar dilerim.” dedi.

İZMİR, AYDIN, MANİSA’DA DA ETKİLİ OLDU

İzmir, Aydın ve Manisa’nın bazı ilçelerinde kar etkili oldu. İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi’ndeki kayak tesislerine giden yol, kar nedeniyle kapandı.

Ödemiş Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, çok sayıda İzmirli, kar görmek için ilçeye akın etti. Vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi.

AYDIN’DA YOL AÇMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Aydın’da öğleden sonra Efeler Paşayaylası, Köşk Sarıçam ve Ahatlar ile Sultanhisar Malgaç Mustafa mahallelerine kar yağdı.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle ulaşımın aksadığı yolları açtı.

Ekiplerin bazı noktalarda yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğu, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin yol güvenliğini sağlamak için hazırlıklı olduğunu ve çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü bildirdi.

20 CM’YE ULAŞTI

Manisa’nın Demirci ilçesinde dün başlayan kar yağışı bugün de devam etti. İlçedeki bazı noktalarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, yoğun yağışın görüldüğü Akçakertik mevkisinde yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. İlçeye gelen birçok aile, kar üstünde mangal yakıp keyifli zaman geçirdi.

ŞANLIURFA’DA KAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karacadağ Kayak Merkezi’ne giden yol ulaşıma kapandı.

Kayak merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Kara yolları ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kapanmaması için küreme çalışması yapıyor.

Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, Karacadağ bölgesinde kar yağışının etkisini artırdığını belirterek, ekiplerin yolları açık tutmak için çalıştığını ifade etti.

BOLU’DA DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Bolu’da doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı’nda kar etkili oluyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yerini kara bıraktı.

Beyaza bürünen milli parkta kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Abant’ta, yeşil alanların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu. Milli parka gelen tatilciler, kar yağışı altında yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

ELAZIĞ VE ŞIRNAK’TA YOLLAR KAPANDI

Elazığ ve Şırnak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Merkezde 14, ilçelerden Ağın’da 10, Alacakaya’da 5, Arıcak’ta 6, Maden 2, Karakoçan’da 60, Keban’da 15, Kovancılar’da 46, Palu’da 10 ve Sivrice’de 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu ilçelerden Baskil’de 2, Maden’de 2, Karakoçan’da 10, Kovancılar’da 31 ve Sivrice’de 3 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı 123 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalışma yürütüyor.

VALİLİKTEN UYARI

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı 2 ilçeye bağlı 1 belde, 2 köy ve 1 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.

Şırnak Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, öğle saatlerinden itibaren Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışının 20 santimetre ve üzeri olacağı tahmin edildiği aktarıldı.

Paylaşımda, “Kuvvetli kar yağışlarının yarına kadar etkili olması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

VAN, BİTLİS VE MUŞ’TA KAR ETKİLİ OLDU

Van’da akşam başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yayalar ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

​​​​​​​Bitlis’te de günlerdir etkili olan soğuk hava, yerini kara bıraktı. Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte çocuklar kartopu oynadı, vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

Muş’ta akşam etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma yürüttü.

Vatandaşlardan Ali İhsan Subaşı, kar yağmasını dört gözle beklediklerini belirterek “Şu anda çok güzel kar yağıyor. Muş eskiden böyleydi. Çok kar yağardı. Bu yıl kar geç geldi ama yağması iyi oldu. Bereket geldi.” dedi. (AA)