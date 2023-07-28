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16 yaşındaki çocuk, annesini öldürdü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde 16 yaşındaki V.S.K., annesi Melek Baştürk'ü tabancayla vurarak öldürdü.

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16 yaşındaki çocuk, annesini öldürdü

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütlüpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Eşinden boşanan Melek Baştürk (43) ile aynı evde birlikte yaşadığı oğlu V.S.K. (16) arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk’ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay sonrası kaçan V.S.K. dün akşam saatlerinde jandarmaya giderek teslim oldu. (DHA)

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