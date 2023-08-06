16 yaşındaki Dicle Nur, feci şekilde can verdi
Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama kanalının göledine giren Dicle Nur Güneş (16), boğularak yaşamını yitirdi.
Ereğli ilçesi Sarıca mahallesinde ailesiyle birlikte mesire alına pikniğe giden Dicle Nur Güneş, serinlemek için gölete girdi.
Balçık nedeniyle suyun dibine batmaya başlayan Dicle Nur Güneş, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler gölete girip, suyun dibine batan Güneş’i aramaya başladı.
TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yapılan arama çalışması sonucu sudan çıkartılan Güneş, ihbarla çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Güneş’in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)