16 yaşındaki Muhammed’den 9 gün sonra acı haber

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisi Muhammed Bıçakçı (16), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ordu’da 26 Temmuz’da ilçeye bağlı Yenipazar Mahallesi’nde arkadaşları ile birlikte sahile giden Beden Eğitimi Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi Muhammed Bıçakçı, serinlemek için denize girdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra dalgalarla sürüklenen Bıçakçı, boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, can kurtaran ve sağlık görevlileri sevk edildi. Çevredeki bir vatandaş tarafından denizden baygın olarak çıkartılan Bıçakçı, ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

9 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Bıçakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. (DHA)

İlginizi Çekebilir Belediyenin arıtma tesisinde facia: 2 işçi feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir Kadın işçi fabrikada feci şekilde can verdi