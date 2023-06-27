16 yıl önce verdiğimiz sözden dönmedik asla dönmeyeceğiz

Yayın hayatına 27 Haziran 2007’de başlayan SÖZCÜ, tüm baskı ve engellemelere rağmen 16 yıl boyunca en çok satan, en çok okunan, en güvenilen gazete oldu. Teşekkürler Türkiye.

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SÖZCÜ 17 yıl önce bugün, “Sözümüz namusumuzdur” diyerek yayın hayatına başladı. Atatürk'ün gösterdiği yoldan ayrılmayacağına, halkın ve haklının yanında, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye'den yana olacağına söz verdi.

SÖZCÜ o gün verdiği sözü, bütün engellemelere rağmen tuttu. Okurlarının büyük desteğiyle bugünlere kadar geldi. Zirveden hiç inmeyen SÖZCÜ, manşetleriyle, ses getiren haberleriyle, iktidarı sürekli uyardı. Baskılara rağmen yılmadı, geri adım atmadı. Manşetlerimizin ne kadar haklı ve yerinde olduğu ise geçtiğimiz 16 yılda defalarca ortaya çıktı.

BU süre zarfında patronumuz Burak Akbay'ın ve siz sevgili okurlarımızın desteğiyle sürekli büyüyen SÖZCÜ Gazetesi'ne, 11 yıl önce sozcu.com.tr, 9 yıl önce KORKUSUZ Gazetesi ve bu yıl da SÖZCÜ TV eklendi. Bu kardeş yayınlarla birlikte SÖZCÜ kocaman bir medya kuruluşu ve aile oldu.

ÖZGÜR medyanın gururu olan SÖZCÜ Medya Grubu, bundan böyle de “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet” ilkesiyle, Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği laik, demokratik, hukuk devletine yakışır şekilde yayıncılığına devam edecektir. Bizi okumaya ve izlemeye devam edin.

Metin YILMAZ

Genel Yayın Yönetmeni