17 Ağustos 1999 Marmara depremi: Neler yaşandı, kaç kişi hayatını kaybetti?

Türkiye'nin Marmara Bölgesi'ni etkileyen 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Marmara Depremi nedeniyle hayatını kaybedenler 24. yılında anılıyor. Resmi rakamlara göre, yaklaşık 17 bin kişinin hayatını kaybettiği ve on binlerce kişinin yaralandığı Marmara depremi Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük ve en yıkıcı doğal afetleri arasında yer alıyor.

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17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Marmara Depremi (ya da Gölcük Depremi), Türkiye’nin Marmara Bölgesi’ni etkileyen büyük bir deprem olarak hatırlanıyor. Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen depremin merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesine yakın bir noktada bulunuyor. Büyük yıkımlara neden olan 1999 depreminde hayatını kaybedenler 24. yılda anılıyor. 17 Ağustos depremi döneminde çekilen fotoğraflar meydana gelen sarsıntının korkunçluğunu gözler önüne seriyor.

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ İLE NELER YAŞANDI?

Resmi rakamlara göre depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu. Yine resmi rakamlara göre Avcılar'da 976 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DEPREMLERİNDE

24 yıl önce 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece, saat 03:02'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı, Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla meydana gelen deprem; İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da büyük can ve mal kaybına neden oldu. Deprem sonrası Kanal D Haber ekibi helikopterle İstanbul'un Avcılar ilçesinin üzerinde uçtu, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

PEŞ PEŞE TELSİZ ANONSLARI

Deprem gecesi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı konuşmalar felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. İl genelinin hemen hemen her mahallesinden anons eden ekipler yıkılan binaların olduğunu ‘155 Haber Merkezi'ne bildiriyor.

Ekipler yıkılan binaların olduğunu anons ederken, altında kalanların olduğunu ve çığlıkların geldiğini de ifade ediyor. Dönemin Kocaeli Valisi Memduh Oğuz bir süre sonra telsiz konuşmalarına girerek emniyet müdürlüğünün durumunu soruyor. Ekipler ise binada küçük hasarın olduğunu, kendilerinin dışarıda bulunduğunu ifade ediyor.

Deprem gecesi polis telsizlerinde yaşanan diyaloglar şöyle:

– Merkez deprem oluyor

– Anlaşıldı dikkatli olun

– Merkez sakin olsun. İlçeler dahil, herhangi bir hasar, kayıp var mı tespit ettirelim

– Burada ışıklar gitti

– Merkez 60 Evler'de acayip deprem oldu

– Anlaşıldı. Doğrudur dikkatli olun

– Adliye lojmanlarının batı tarafında bina komple yıkıldı

– Karakolun yan tarafında 4 katlı bina komple yıkıldı

– Merkez itfaiyeye bilgi verelim, faaliyete geçsinler. Tüm görevlilerimizi göreve çağırın

– Benzinliğin bahçesindeki 4-5 katlı bina tamamen çöktü

– Terminal yanındaki bina tamamen çöktü. 5-10 kişi altında kaldı, inlemeler var. Biz yardım ediyoruz ama tamamen enkazın altındalar

– İGSAŞ sitelerinde 5 katlı bina önümde çökük duruyor

– Merkez terminalde elektrikler kesik, kısmen yıkıklar mevcut, biz dışarıdayız

– NATO ve Denizciler Caddesi'nde bazı binalarda çökme var

– Anlaşıldı arka tarafta bina çöktü. Lojmanların oraya ambulans gelsin. Burada yaralılar var

– Vali Memduh Oğuz: Müdüriyet binasının durumu nedir

– Küçük çapta hasarlar mevcut. Hepimiz binayı boşalttık, emniyet müdürlüğümüzde herhangi bir can kaybı yok sayın valim

– Terminalin arka tarafında bayan sıkışmış yardım istiyor

– Merkez tekrar deprem oluyor.

200 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.