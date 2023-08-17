17 Ağustos’un yıldönümünde iktidara sordu: Bağışlar nerede?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminin 24. yıldönümünde iktidara seslendi: Yaralarımızı bir an önce sarmak ve gerekli tedbirleri sağlamak için ‘deprem vergisi’ olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?

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17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 24 sene geçti… Marmara'da yakın gelecekte büyük bir deprem daha bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından iktidara seslendi.

17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen onca yıla rağmen ülkemizin doğal afetlere karşı halen hazırlıksız olduğunun en vahim sonucunu maalesef 6 Şubat'ta büyük bir acı içinde yaşadık” dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

“17 Ağustos Depremi’nin yıldönümünde, depremde ve diğer afetlerde yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Saray devletine soruyorum: 17 Ağustos depreminin ardından yaralarımızı bir an önce sarmak ve gerekli tedbirleri sağlamak için ‘deprem vergisi' olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?”

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