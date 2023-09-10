17 yaşındaki Helin ve 14 yaşındaki Melisa feci şekilde can verdi

Antalya'da trafiğe kapalı yolda iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada devrilen motosiklerlerden yola savrulan Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırım (14) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yusuf Koç (20) ise hastaneye götürüldü.

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Antalya’da Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın bulunduğu 07 GH 825 plakalı motosiklet ile Yusuf Koçun kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerde bulunan 3 kişi yola savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Yusuf Koç ise sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

“YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ”

Kazada yaşamını yitiren Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın yakınları olay yerine gelerek fenalık geçirdi. Çınarın bir yakını ise genç kızın cansız bedeninin üzerine kapanarak uzun süre gözyaşı döktü.

Cenazeler olay yeri incelemesi ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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