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17 yaşındaki Rümeysa feci şekilde can verdi

Bartın'ın Kozcağız beldesinde bulunan dereye giren Rümeysa Zoroğlu (17), boğuldu. 

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17 yaşındaki Rümeysa feci şekilde can verdi

Bartın’da ailesiyle birlikte sıcak havadan bunalarak dereye giren Rümeysa Zoroğlu, bir süre sudan çıkmadı.

Durumdan endişelenen ailesi Rümeysa’yı suyun üzerinde hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi dere kenarında yapılan genç kız, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Rümeysa Zoroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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