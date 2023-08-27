17 yaşındaki Rümeysa feci şekilde can verdi
Bartın'ın Kozcağız beldesinde bulunan dereye giren Rümeysa Zoroğlu (17), boğuldu.
Bartın’da ailesiyle birlikte sıcak havadan bunalarak dereye giren Rümeysa Zoroğlu, bir süre sudan çıkmadı.
Durumdan endişelenen ailesi Rümeysa’yı suyun üzerinde hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi dere kenarında yapılan genç kız, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Rümeysa Zoroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)