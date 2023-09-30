18 milyon liralık seçim hediyesi

AKP’li Mersin Akdeniz Belediyesi ‘Tasarruf’ dinlemedi, hediyelik eşya ihalesine çıktı. Alınan hediyelikler yerel seçimlerin yapılacağı Mart 2024 tarihine kadar kullanılacak.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'li Mersin Akdeniz Belediyesi, yerel seçim hazırlıklarına erken başladı. AKP'li Belediye, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi ile yasaklanmış olmasına rağmen hediyelik eşya ve tanıtım ihalesine çıktı. 6 Eylül'de yapılan ‘Belediye hizmetlerinin tanıtım ürünlerinin satın alımı işi' ihalesi ile 150 bin afiş, 400 bin faaliyet bülteni, 500 bin broşür, 50 bin kitapçık, 20 bin karton çanta, 3 bin 500 billboard hizmeti, bin 750 raket, 500 megalight, 3 bin 500 pankart, 17 bin metre ipe dizili bayrak ile 700 adet kumaş bayrak da satın alınacak.

İMZA 27 EYLÜL'DE ATILDI

Bunlara 4 bin ajanda, bin USB bellek, bin duvar takvimi, bin masa takvimi, 5 bin lazer kalem, 750 powerbank, 25 bin şapka eklenecek. 17 milyon 896 bin 500 TL'lık tutarla 27 Eylül'de imzalanan sözleşmeyle alınacak araç, gereç ve hediyelik eşyanın yerel seçimin yapılacağı Mart 2024'e kadar kullanılacağı belirtildi.