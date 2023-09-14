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18 yaşındaki Edanur sokak ortasında katledildi

Kadına yönelik vahşet devam ediyor. Son olarak Kayseri'de 18 yaşındaki Edanur Çoban, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Osman Ç. tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü.

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18 yaşındaki Edanur sokak ortasında katledildi

Kadın vahşetinin bu seferki adresi Kayseri oldu. Melikgazi ilçesinde bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Osman Ç.’nin silahlı saldırısına uğradı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Edanur Çoban tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Osman Ç. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Edanur Çoban’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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