18 yaşındaki kardeşini tüfekle öldürdü

Uşak'ta gece kulübü önünde çıkan kavgada ağabeyinin tüfekle vurduğu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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Uşak’ta, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir gece kulübü önünde başlayan bir tartışma hızla kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, 20 yaşındaki Ş.E. isimli şahıs, ağabeyi olduğu belirtilen M.E’yi (18) tüfekle vurdu.

Olayın hemen ardından ihbarlar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı olan M.E, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ş.E. adlı şahıs, olay yerinden hızla kaçtı. Şüphelinin yakalanması için polis tarafından bir operasyon başlatıldı.(AA)

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