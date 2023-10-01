1999 sonrası sigortalı işe başlayanların adalet mücadelesi sürüyor

8 Eylül 1999 sonrası SGK girişlilerin hakkını aradığı Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Eskişehir'de stant açıp broşür dağıttı. Dernek Başkanı Mihriban Uğurlu, EYT yasasından sonra çalışma hayatında büyük mağduriyetlerin yaşandığını, bu nedenle emeklilikte adalet istediklerini belirterek, "Bizleri yaralayan, aynı ülke vatandaşı olduğumuz akranlarımızla benzer ve hatta daha fazla primle ikinci sınıf vatandaş olarak hissetmemizi sağlayan adaletsizliktir" dedi.

Kemal ATLAN

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EMADDER, 2 milyondan fazla EYT'li emekli olmaya hak kazanırken, 8 Eylül 1999 sonrası SGK girişi yapılarak iş hayatına başlayan çalışanların da kendileri ile ilgili bir düzenleme yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

“EŞİT VATANDAŞLIK HAKKINA SAHİP OLMALIYIZ”

Yasayla 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan çalışanların emekliliğinde yaş şartı kaldırıldı. Bu durum sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olanların emeklilik için 17-20 yıl daha beklemesi gerektiği sonucunu ortaya çıkardı. 1999 sonrası sigortası olan çalışanların EMADDER çatısı altında başlattıkları anayasal eşitlik hak arayışı devam ediyor. EMADDER Eskişehir üyeleri, Eskişehir Odunpazarı ilçesi Yediler Parkı’nda stant kurarak bildiri dağıttı. Etkinliğe EMADDER Başkanı Mihirban Uğurlu da katıldı. Eskişehir’de 300’dn fazla üyesi ve Türkiye genelinde de sosyal medyadan bir milyonun üzerinde takipçilerinin olduğunu ifade eden EMADDER Eskişehir Şube Başkanı Süleyman Yamak, “Sahadayız, mücadelemize devam ediyoruz. Hakkımızı alana kadar, adalet yerini bulana kadar da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siyasi partileri ve sendikaları ziyaret ettik. Onların da çok büyük katkıları var. Artık fabrikalardayız. Mavi yaka, beyaz yaka bu mağduriyeti yaşayan herkes ile iletişim halindeyiz” dedi.

“İKİNCİ SINIF VATANDAŞ OLARAK HİSSETMEMİZİ SAĞLAYAN ADALETSİZLİK”

Uğurlu, 1 gün, 1 ay, 1 yıl için 17 yıl geç emekliliğin adil olmadığını, aynı yaş ve aynı prim gününü ödeyen ancak 8 Eylül 1999 sonrası sigortası başlayan bir kişinin 17 yıl sonra emekli olmasının adaletsizlik olduğunu belirterek şunları söyledi:

“2023 yılında yeniden düzenlenen EYT yasası tüm çalışanlar için adil bir emeklilik düzenlemesi yerine sadece 8 Eylül 1999 tarihi öncesi ile işe başlayan çalışanları kapsayan bir düzenleme olarak hayata geçmiştir. Bu nedenle 1 gün, 1 ay, 1 yıl veya birkaç yıl sonra işe giren hatta benzerlerinden daha fazla prim günüyle emekliliğe ulaşmalarında çalışanlar arasında 17 ila 20 yıl arasında fark oluşmuştur. Neredeyse insan ömrünün dörtte birlik süresi olan bu fark Anayasanın eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı için basında 2000’liler olarak bilinen 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar açısından çok büyük bir adaletsizlik oluşturmuştur. 2000’lilerin asıl amacı; ne erken emekli olmak ne EYT’li olmaktır. Bizleri yaralayan, aynı ülke vatandaşı olduğumuz akranlarımızla benzer ve hatta daha fazla primle ikinci sınıf vatandaş olarak hissetmemizi sağlayan adaletsizliktir.”

“43-45 YAŞINDA EMEKLİ OLANLAR TARAFINDAN AŞAĞILANIYORUZ”

Sokakta beraber oynakları, işe beraber gittikleri, askere aynı dönem gittikleri arkadaşlarının emekli olma hakkını elde ettiğini ancak 8 Eylül 1999 sonrası SGK girişleri olduğu için 17 yıl sonra emekli olabileceklerini belirten Uğurlu, “Aynı işyerinde 43-45 yaşında emekli olup, çalışmaya devam eden arkadaşlarımız tarafından ‘Üzülmeyin, siz de bir gün emekli olursunuz. Çalışın bize bakın’ gibi söylemlerle aşağılanıyoruz. İş hayatında şuan ikinci bir geliri sahip olmalarından dolayı aramızda ciddi bir gelir adaletsizliği oluşmuştur. Aynı zamanda iş rekabetimiz gittikçe aşağıya düşmektedir. Sayın cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden talebimiz, akranlar arasında oluşan bu adaletsizliğin, psikolojik deformasyonun adil, makul, ölçülü bir kademelendirme ile yeniden düzenlenmesidir. İşte o tarih SGK litarütürüne emeklilik düzenlemesi olarak değil, SGK’da adaletin sağlandığı gün olarak geçecektir. Vatandaşın da devlete olan güveni tazelenecektir. Kademe hakkımızdır, yaşasın örgütlü mücadelemiz” ifadelerini kullandı.

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