1’i kırmızı kategoride 4 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 teröristin, Diyarbakır Kulp'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamayla, Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA’ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
KIRMIZI, TURUNCU VE GRİ KATEGORİDEN
Etkisiz hale getirilen teröristler hakkında yapılan açıklama şu şekilde:
PKK’nın Orta Saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, kırmızı kategoride aranma kaydı bulunan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer.
PKK’nın Lice Ferhat Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, turuncu kategoride aranma kaydı bulunan Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay.
Terörden Arananlar Listesi gri kategoride aranma kaydı bulunan Demhat kod adlı Çetin Temel Demhat.