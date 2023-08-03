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2.5 yaşındaki Merve’nin feci ölümü

Bolu'da Gökhan Gürsel'in kullandığı ve engebeli arazide devrilen taş yüklü traktörün altında kalan 2.5 yaşındaki kızı Merve Nur Gürsel yaşamını yitirdi.

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2.5 yaşındaki Merve’nin feci ölümü

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Göynük ilçesi Çatacık köyünde meydana geldi. Römorkunda taş yüklü olan Gökhan Gürsel’in kullandığı traktör, sürücüsünün aniden hareket etmesi sonucu engebeli araziye çarparak devrildi.

Kazayı görenler, sürücü ile yanındaki kızı Merve Nur Gürsel’in yardımına koştu. Traktörün altında kalıp yaralanan Merve Nur, çevredekiler tarafından otomobille Mudurnu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

2.5 yaşındaki Merve Nur Gürsel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücü Gökhan Gürsel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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