2 ay önce kapanan yol için açma çalışmaları yeni başladı
Ordu'da temmuz ayında meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan heyelan sonucu kapanan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Darıcabaşı Tüneli girişinin onarım çalışmaları 2 ay sonra başlatıldı.
Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Darıcabaşı Tüneli girişi, 10 Temmuz’daki heyelan sonrasında ulaşıma kapatılmıştı. Sürücüler, yaklaşık 2 ay boyunca alternatif yolları kullanmak zorunda kaldılar.
2 AY SONRA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Yolun kapanmasının ardından 2 ay sonra ihale sürecinin tamamlanmasının ardından ekipler, bölgede onarım çalışmalarına başladı.
Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, Karadeniz-Akdeniz yolunun yük taşımacılığında mesafeyi kısaltan önemli bir güzergah olduğunu vurguladı. Özer, Karayolları tarafından yapılan ihale sonrasında ilgili firmanın çalışmalara hız verdiğini belirterek, hava koşullarına bağlı olarak yolun yaklaşık 2 ay içinde tekrar ulaşıma açılmasını planladıklarını ifade etti. (AA)