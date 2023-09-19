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2 ay önce kapanan yol için açma çalışmaları yeni başladı

Ordu'da temmuz ayında meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan heyelan sonucu kapanan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Darıcabaşı Tüneli girişinin onarım çalışmaları 2 ay sonra başlatıldı.

Yayınlanma: 15:46 - 19 Eylül 2023 Güncellenme:
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Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Darıcabaşı Tüneli girişi, 10 Temmuz’daki heyelan sonrasında ulaşıma kapatılmıştı. Sürücüler, yaklaşık 2 ay boyunca alternatif yolları kullanmak zorunda kaldılar.

2 AY SONRA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yolun kapanmasının ardından 2 ay sonra ihale sürecinin tamamlanmasının ardından ekipler, bölgede onarım çalışmalarına başladı.

Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, Karadeniz-Akdeniz yolunun yük taşımacılığında mesafeyi kısaltan önemli bir güzergah olduğunu vurguladı. Özer, Karayolları tarafından yapılan ihale sonrasında ilgili firmanın çalışmalara hız verdiğini belirterek, hava koşullarına bağlı olarak yolun yaklaşık 2 ay içinde tekrar ulaşıma açılmasını planladıklarını ifade etti. (AA)

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