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2 çocuk annesi Derya evde ölü bulundu

Ceyhan ilçesinde bir kadın evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Yayınlanma: 17:38 - 08 Mayıs 2023 Güncellenme:
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2 çocuk annesi Derya evde ölü bulundu

İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda polis ekipleri, yakınlarının bir süredir haber alamadığı 2 çocuk annesi Derya Şengül’ün (45) evini kontrol etti.

Adrese giden ekipler yaptıkları kontrolde Şengül’ün göğsünden tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şengül’ün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı. (AA)

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