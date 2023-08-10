2 güne dikkat! Meteoroloji yurdun kuzeyini uyardı…

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurdun kuzey kıyılarının büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak. İstanbul ve çevresinde bugün ve yarın yağmur bekleniyor, yağışlar cumartesi günü Karadeniz'in doğusuna kayarak yurdu terk edecek.

Sozcu.com.tr

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Sıcaklardan bunalan vatandaşlar Türkiye’nin kuzeyinde bulutlu ve serin havanın hakim olduğu günlerle birlikte bir ‘oh’ çekti. Yurdun kuzeyinde yer yer etkili olan sağanak yağışın bugün ve yarın daha geniş bir alanda kendini göstermesi bekleniyor. Yağışların görüldüğü şehirlerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, cumartesi gününden itibaren yağışların etkisini yitirerek yerel olarak görüleceği tahmin ediliyor.

YEREL YAĞIŞLAR BİRÇOK ŞEHİRDE GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Kütahya’nın doğu kesimleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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