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2 kadın, 1 erkek, 199 tabanca

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, paketlenmiş halde ruhsatsız 199 tabancayla yakalanan 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 12:39 - 06 Ekim 2023 Güncellenme:
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yabancı madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde ilçe girişinde önlem alınıp, yol denetimi yapıldı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, paketlenmiş halde ruhsatsız 199 tabanca ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.O. ve yanındaki kadınlar E.O. ve B.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 199 tabanca ise İl Emniyet Müdürlüğü’nde basına sergilendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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