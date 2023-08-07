2 kişinin öldüğü kazada kahreden detay
Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Araçta bulunan emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edildi.
Abidin Çavdar idaresindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil, Bursa-Yalova Karayolu Orhangazi istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak alana girerek takla attı.
4 KİŞİ SAVRULDU
Kazanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi dışarı savruldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Çavdar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçta bulunan Berke Candarı, Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) Orhangazi ile Gemlik Devlet Hastanelerine sevk edildi.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
KAHREDEN DETAY
Ayrıca, polis ekiplerince yapılan incelemelerde araçta bulunan emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edildi. (AA)