2 kız çocuğuna istismar davasında 24 sanık hakim karşısında
14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu fuhşa teşvik ettikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 14ü tutuklu, 24 sanığın yargılanmasına başlandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl nisan ayında, yaşları 14 ve 16 olan 2 kız çocuğunun fuhşa teşvik edildiği ve cinsel istismara maruz kaldığı iddiası üzerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlardan 14 kişi tutuklandı.
Sanıkların bir kısmı suçlamaları kabul etmedi, bazıları ise kız çocuklarının yaşlarını büyük söylediğini öne sürdü.
Küçük yaşta çocuğun fuhşa teşviki, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı iddialarıyla suçlanan 14ü tutuklu, 24 sanığın yargılanmasına bugün Zonguldak 3üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. 2si kadın, 13 tutuklu sanık, polis ve jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi altında adliye binasına alındı.
Tutuklu 1 sanık ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmanın hafta içinde de devam etmesi bekleniyor. (DHA)