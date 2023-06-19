20 ilde sağanak yağış etkili oldu, yüzlerce ev ve işyeri sular altında

Sağanak yağış 20 kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yüzlerce ev ve iş yerlerini su basarken birçok yol ulaşıma kapandı. Sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri de büyük zarar gördü.

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Samsun’un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan sağanak yağmur nedeniyle kanalizasyonlar taştı.

Göle dönen sokaklarda araçlar mahsur kaldı. İlçeden geçen tramvay yolunu su bastı. Tramvay seferleri iptal edildi. Belediye ekipleri tıkanan kanalizasyonları açmak için çalışmalara başladı.

UŞAK’TA EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Uşak’ta sağanakla birlikte kent merkezinden geçen Dokuzsele Çayı’nın debisinin yükselmesi ve kanalda yer yer taşkınların meydana gelmesi üzerine tedbir amaçlı 3 ev tahliye edildi.

ÇORUM VE TOKAT’TA DERELER TAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı kod’ ile uyarısının ardından Çorum ve Tokat merkezde sağanak yağış etkili oldu.

Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Tokat’ın Turhal ve Başçiftlik ilçeleri ile Çorum’un Boğazkale ve İskilip ilçelerinde dereler taştı.

Tarım arazileri ile ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Alt geçitlerde biriken sular nedeniyle araçlar mahsur kaldı. İskilip’te sağanak yağış sonrası oluşan sel sebebiyle mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı. Boğazkale’de ise sel suları köylerde köprüleri yıktı.

ARDAHAN’DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Ardahan’da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte aniden bastıran sağanak, akşama saatlerinde dolu ile şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlar özellikle Karagöl ve Kaptanpaşa mahallelerinin yanı sıra kent geneli etkili oldu.

TRABZON’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

İl genelinde akşam başlayan yağış nedeniyle bazı ilçelerde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Trabzon-Gümüşhane kara yolu, şiddetli yağışın ardından menfezlerden taşan yağmur suları ve yola taşınan rüsubat nedeniyle çift şeritli ulaşıma kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alanda, Karayolları ve belediye ekiplerinin hafriyat kaldırma çalışmaları devam ediyor. Maçka ilçesinin Bağışlı ve Güzelce mahallelerinde 2 ev, toprak kayması riskine karşı boşaltıldı.

Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, AA muhabirine, dereden gelen hafriyat sebebiyle Trabzon-Gümüşhane kara yolunun tedbiren çift şeritli ulaşıma kapatıldığını söyledi.

Ekiplerin bölgede her türlü güvenlik önlemini aldığını aktaran Çakmak, “Allah’a şükür şu anda mahsur kalma, can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Ekiplerimiz kara yolundaki çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizde tedbir amacıyla da 2 evin tahliyesi gerçekleştirildi.” diye konuştu.

Öte yandan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da evlerin boşaltıldığı mahalleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

KIRKLARELİ’DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı araçlar su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Durak Mahallesi’ne ulaşımın sağlandığı yol bir süre trafiğe kapandı. Hürriyet Mahallesi Kalmaz Sokak’ta ise bir ağaç devrildi. Ağaç belediye ekiplerince bölgeden alındı.

İtfaiye ekipleri, suyun biriktiği yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede, yarın öğle saatlerine kadar yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

BOLU’DA DERE TAŞTI

Bolu’da öğleden sonra etkisini artıran sağanak, Abant kesiminde derelerin taşmasına neden oldu.

Taşan dereler nedeniyle Abant karayolu ulaşıma kapandı. Kapanan yol ekiplerce yapılan çalışmanın ardından ulaşıma açılırken, söz konusu yolun tekrar ulaşıma kapanma ihtimaline karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, çalışmalar hakkında Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk’ten bilgi aldı. Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.

DÜZCE’DE KÖY YOLU KAPANDI

Düzce’de sağanak sonrası derenin taşması nedeniyle, bazı köylere ulaşımın sağlandığı yol tedbiren trafiğe kapatıldı.

Kentte kuvvetli yağışın ardından Karakaş, Yoğunpelit, Mengen ve Yaylatepe köylerine ulaşım sağlayan Hocaköy-Karakaş sapağında bulunan menfez, taşkın nedeniyle hasar gördü.

Yığılca ilçesi Karakaş köyü sapağında bulunan derenin taşması sonucu bir kısmı hasar gören yol trafiğe kapatıldı.

İlçe Özel İdare ekiplerince yolda güvenlik tedbirleri alındı. Yığılca Kaymakamlığından yapılan duyuruda, söz konusu bölgede vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemiz Karakaş-Mengen-Yoğunpelit-Mengen-Yaylayepe köylerimizi birbirine bağlayan grup yolu aşırı yağışlar nedeniyle menfezin tıkanması sonucu kapalı olduğundan trafik vatandaşlarımızın güvenliği açısından Çiftlik köyü Yeni yoluna yönlendirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

DERE YATAKLARININ YAKINLARINDA OTURANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Düzce’de taşkınların yaşandığı kent merkezi, Kaynaşlı, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerindeki 21 köyde dere yataklarının yakınlarında oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

Akçakoca ilçesinde Hasançavuş, Kalkın, Nazımbey, Karatavuk ve Esmahanım; Cumayeri ilçesinde Taşlık, Avlayan, Gölyaka ilçesinde Yazlık, Zekeriya ve Yeşilova; Gümüşova ilçesinde Dereköy, Ardıçdibi, Elmacık ve Yıldıztepe; Kaynaşlı ilçesinde Üçköprü ve Darıyerimengencik ile merkeze bağlı Doğanlı, Muncurlu, Yeşilçam, Gündolaması ve Samandere köylerinde dere yataklarına yakın noktalarda evleri bulunan vatandaşlar, Düzce Valiliği tarafından tahsis edilen sosyal tesislerde geceyi geçirecek.

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz için verilen turuncu uyarı gereğince, dere yatakları ve tehlike arz eden yerlerde kalan vatandaşlarımız Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinesinde, yağış tehlikesi geçene kadar tedbiren tahliye edilecektir. Vatandaşlarımız sosyal tesislerimizde misafir edilecektir” denildi.

AMASYA’DA SAĞANAK ANİDEN BASTIRDI

Amasya’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Tatar Köyünde yağmur suları sele dönüştü.

Evlerin bahçeleri ve ahırları sular altında kaldı, ekili alanlar zarar gördü. Köyde yaşayanlar ahırlardaki küçükbaş hayvanlarını kendi imkanlarıyla güçlükle dışarı çıkardı, büyükbaş hayvanlar ise kurtarılmayı bekledi.

Hayvanların yemleri ise sular altında kaldı. Köylüler hasar tespiti için AFADa haber verdi.

NEVŞEHİR’DE EVLERİ SU BASTI

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yollar göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı.

Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Belediye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde çalışma başlattı. Yollarda biriken sular da vidanjör yardımı ile çekildi.

BURSA’DA SAĞANAK VE FIRTINA

2 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışın etkisi altında olan İnegöl ilçesi bugün de fırtınaya teslim oldu. Sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Semt pazarında fırtınanın etkisi ile branda ve şemsiyeler devrilirken, çocuklar ise sokak aralarındaki su birikintilerinde oyun oynadı. Mesudiye Mahallesi Hekim Sokakta bulunan kiraz ağacının dalları ise fırtınanın etkisiyle kırıldı.

Sokakta park halinde olan 16 CBK 23 ve 16 LUC 42 plakalı otomobillerin üzerine devrilen dallar, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Araçlarda hasar oluştu.

KAYSERİ’DE CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Kent merkezinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evlerin bahçelerini su bastı.

Vatandaşlar yollardaki mazgalların kapaklarını kaldırarak, biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

ÇANKIRI’DA SAĞANAĞA TESLİM OLDU

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Çarşı meydanında bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı, meydanın sel sularıyla dolması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Polis ve jandarma ekiplerince tedbir alınırken Şabanözü Belediyesi ekipleri çamur ve su birikintilerine yönelik temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan Şabanözü-Orta kara yolunda sel sularının birikmesi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu tekrar açıldı. Orta ilçesine bağlı Yenice ve Hüyük köyünde etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

KAHRAMANMARAŞ’TA TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dün yaşanan yağışların ardından kırsal Torlar Mahallesi’ndeki hububat ekili alan zarar gördü.

Andırın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 65 hektarlık buğday ekili alanın zarar gördüğünü bildirdi.

BİLECİK’TE SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Söğüt ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı ve ekili arazileri olumsuz etkiledi. Yağmurun en etkili olduğu Hamitabat köyünde aşırı yağıştan dolayı sel meydana gelirken, seralar su altında kaldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sağanaktan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışması başlatıldı.



MANİSA’DA YÜZLERCE EV VE İŞYERİNİ SU BASTI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde dün akşam etkili olan sağanakta 223 ev ve iş yeri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ni su bastı.

22 evde su tahliye çalışmaları sürerken, yatarak tedavi gören 62 hastası çevre illere nakledilen devlet hastanesinin yarın hizmete açılacağı bildirildi.

TEKİRDAĞ’DA SAĞANAK

Kentte öğle saatinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

EDİRNE’DE SU BASKINI

Edirne’nin Keşan ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları sonrası meydana gelen hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

ANKARA’DA ARAÇ YOLDA KALDI

Başkent’te sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yenimahalle ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pek çok yerde su birikintileri oluştu. Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda su birikti.

Elif Ebru Yıldırım yönetimindeki 06 CVY 916 plakalı otomobil ile Kadir Okcan yönetimindeki 06 BHK 827 plakalı otomobil, arızalanarak yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 2 otomobil, iş makineleri ile çekilerek su birikintisinden çıkarıldı. Suyun tahliyesi için de çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla su tahliye edilerek, yol ulaşıma açıldı.