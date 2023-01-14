20 yıldır AKP’ye destek veren kadının sözleri programa damga vurdu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde ev hanımlarının sorunlarını dinledi. 20 yıllık AKP’li olduğunu belirten Sivaslı ev hanımının açıklamaları programa damga vurdu.

Mert ÖZ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ev hanımı “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” ile CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, salonda “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” tezahüratlarıyla karşılandı.

KADINLARDAN HAYAT PAHALILIĞI İSYANI

Hayat pahalılığına isyan eden 3 çocuk annesi Zonguldaklı vatandaş, “Bundan 3-4 sene önce 5-6 tane hayvanım vardı. Bakabiliyorduk. Bu seneye bakarsanız yem fiyatları yüzde 300 arttı. Bakamıyorum. Bir tane bıraktım o da evladımın hatrına. Hayvan bize değil biz hayvana bakıyoruz. 500 liraya aldığımız market masrafları şu anda 3 bin lira. Geriye kalan çocuğun okul masrafı bile değil. Herkes çocuğunu kolejde okuturken bizim çocuklarımız okuyamıyor. Ben anne değil miyim? Benim evlatlarım neden güzel yerlerde okuyamıyor?” diyerek isyan etti.

“UMUDUMUZ SİZSİNİZ KILIÇDAROĞLU”

Zonguldaklı besici kadın, “Buradaki tüm bayan arkadaşlarımın adına yalvarıyorum. Biz size yalvarıyoruz. Bütün oylarımız sizin. İktidar, iktidar, iktidar diyorum. Umudumuz sizsiniz Kılıçdaroğlu” diye seslendi, salonda alkış tufanı koptu, “Umudum yolu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı.

20 YILLIK AKP’Lİ: ARTIK KOYU KILIÇDAROĞLU TARAFTARIYIM

20 yıllık AKP'li olduğunu belirten Sivaslı vatandaş ise “Çocuklarıma ‘Hakkımı helal etmem AKP'den vazgeçersen’ derken ben şimdi koyu Kılıçdaroğlu taraftarıyım. Ben AKP'li olarak döndüysem umut ederim ki bütün kadınlar dönmüştür. Ben açlıkla yaşamak istemiyorum. Çocuklarım işsizlikle yaşamak istemiyor. Ben geleceğimi göremiyorum. Çocuklarım görsün istiyorum” diye konuştu.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini içeren bir konuşma yaptı.