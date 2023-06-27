20 yıldır kaçıyordu, zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti

Antalya'da 20 yıl önce Selami Canpolat'ı iş yerinde tabancayla öldüren Mehmet Açıkkan (46), zaman aşımına 15 gün kala polise teslim olarak suçunu itiraf etti. Açıkkan, vicdan azabından kurtulmak için bu kararı aldığını söyledi.

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Olay, 9 Temmuz 2003 tarihinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Soğuksu Mahallesi’ndeki yediemin deposunda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Açıkkan, arkadaşı Kazım Ç.’nin Konyaaltı Plajı’nda vurulduğunu duyması üzerine kendisini hastanede ziyaret etti.

Bu sırada Kazım Ç., birlikte olduğu kişinin kendisini Selami Canpolat ile aldattığını ve Canpolat’ın Soğuksu Mahallesi’ndeki yediemin deposunda bulunacağını belirterek, Açıkkan’a ruhsatsız tabanca verdi. Açıkkan, bunun üzerine Soğuksu’daki yediemin deposuna gitti. Burada başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Açıkkan, yanında getirdiği tabancayla Selami Canpolat’a 4 el ateş edip kaçtı. Polis, cinayetin üzerinden yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen katili bulamadı.

Zaman aşımının dolmasına 15 gün kala, karıştığı bir kavga sonrası Antalya’daki bir hastaneye giden Açıkkan, buradaki bir polise Cinayet Masası dedektifleriyle görüşmek istediğini söyledi. Hastaneye gelen dedektifler Mehmet Açıkkan’ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

SOKAKLARDA YAŞIYORUM, BAĞIMLI OLDUM

Yaklaşık 20 yıldır firari olduğu belirlenen Mehmet Açıkkan, ilk ifadesinde hastanede polisi görünce vicdan azabından kurtulmak için cinayeti itiraf etmeye karar verdiğini söyledi.

Cinayetten sonra uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve sokaklarda yaşamaya başladığını belirten Açıkkan, “Kazım Ç.’nin vurulduğunu duyunca yanına gittim. Burada Kazım Ç., birlikte olduğu kişinin kendisini Selami Canpolat ile aldattığını söyledi ve yediemin deposuna gitmemi istedi. Kazım Ç. bana silah verdi ve silah çekmem halinde vurmamı söyledi. Öldürme kastım yoktu, amacım yaralamaktı. Kazım Ç.’nin beni azmettirmesi sonucunda bu olay yaşandı. 20 yıldır sokaklarda yaşıyorum. Uyuşturucu bağımlısı oldum. Hastaneye gelince ve polisi görünce cinayeti itiraf etmeye karar verdim” dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Açıkkan, “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elde edilen yeni deliller sonrasında savcılık, Kazım Ç. ve diğer şüpheliler hakkında inceleme başlattı. (DHA)

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