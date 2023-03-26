‘20 yıllık günaha ortak olmayız’ demişti, oldu

YRP’nin lideri Fatih Erbakan cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklarken böyle konuştu. Ancak sadece 4 günde fikrini değiştirip Cumhur İttifakı’na katıldı.

Deniz AYHAN

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20 Mart'ta Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ve seçimlere hiçbir ittifaka dahil olmadan gireceklerini açıklayan Yeniden Refah Partisi Lideri (YRP) Fatih Erbakan yalnızca 4 günde fikrini değiştirdi. YRP'nin seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında katılacağını açıklaması. Erbakan'ın AKP ve Cumhur İttifakı için söylediği sözleri gündeme getirdi. Erbakan adaylığını açıklarken, “20 senedir yapılan icraat ortada. 20 senenin günahına son dakika ortak olmak, o faturaya ortak olmak uygun değil. ‘Bu yanlışlardan vazgeçtik. Yeniden Refah'ın prensiplerine uygulayacağız' deme ihtimalini yüzde 1 bile görmem. Dolayısıyla böyle bir birlikteliğin olma ihtimali yüzde 1'in bile altında” dedi.

TİTANİK'E BİNMEYECEĞİZ!

Erbakan 22 Mart'ta “Parti içi istişare yapıldı, yüzde 60 oranında teşkilatlarımız ittifaka girmemizi istemedi” açıklamasını yaptı. YRP lideri geçen yıl Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının yasal olmadığının savunarak “AKP siyasi olarak sona geldi” dedi. 2017'de ise “Biz batmakta olan Titanik gemisine binmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Elif Erbakan ittifaktan rahatsız

YRP'nin Cumhur'a katılması parti içinde kriz çıkardı. Aralarında MKYK üyelerinin de olduğu çok sayıda isim istifayı gündeme aldı. YRP lideri Fatih Erbakan'ın kararının aile içinde de tepkiyle karşılandığı öğrenildi. Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'ın ittifakın kendilerine zarar vereceğini düşündüğü belirtildi.

Erbakan'ın avukatı tepkili: Hakkımı helal etmiyorum

YRP'nin Cumhur İttifakı'na katılması, YRP lideri Fatih Erbakan'ın babası Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın yıllarca avukatlığını yapan Mehmet Ener'i isyan ettirdi. Aynı zamanda YRP'nin kurucusu olan Ener, “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek alınan kararı eleştirdi. Mehmet Ener tepkisini “Ne vefa bekledik ne de teşekkür. Ancak oy başka. Bu nedenle hakkımı helal etmiyorum. İstifa ederken ‘Batmakta olan Titanik'e, Nuh'un gemisi diye bindirirler' dedik, bindiler. Kasa başına başını koyanları Allah her zaman söylediğim gibi bildiği gibi yapsın” şeklinde dile getirdi. Veli TOPRAK/SÖZCÜ