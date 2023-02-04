2023 Türkiyesi’nde ucuz ekmek kuyrukları son bulmuyor

Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşına girmişken, son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları sonucu yurttaşlar yaz, kış demeden ucuz gıda için kuyruklara giriyor. Tasarruf kemerini son deliğine kadar sıkmak zorunda kalan halk, İstanbul'da fırınlarda 6 liraya satılan ekmeği 3 liraya alabilmek için bazen saatlerce sırada bekliyorlar

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Gelişmiş ülkeler bilimde, teknolojide, sanayide, sanatta, sporda son sürat ilerlerken; Türkiye’de vatandaşlar ucuz gıda kuyruklarında sıra bekliyor.

Vatandaşların çoğu içinde bulunduğumuz durumun sorumlusu olarak 20 yıldır kesintisiz iktidarda olan AKP’nin uyguladığı politikaları görüyor.

Yurttaşlar kendilerini bir gün ucuz et, bir gün ucuz ekmek, bir gün ucuz bakliyet kuyruklarında bulur hale geldi. Aradaki 3-5 liralık fark dahi dar gelirli için oldukça önemli.

Halk Ekmek büfeleri önünde yaz-kış, yağmur-çamur demeden insanların bazen saatlerce sırada beklemesinin sebebi de bu…

İstanbul’da fırınlarda 6 liraya satılan ekmek, Halk Ekmek’te 3 liraya satılıyor.

Biz de Okmeydanı’nda ekmek almaya gelen vatandaşlara mikrofon uzattık.

Hissedilen hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü kış gününde, evinin dibinde fırın olmasına rağmen yürüyüp büfeye gelen çoğu yaşlı yurttaşlar, şu sözlerle isyan etti:

“SEBEP OLANLAR UTANSIN”

Ahmet Donat: “Sebep olanlar utansın, yaşım 60 bu yaşımı böyle hayal etmezdim. Fırında ekmek 6 lira burada 3 lira, günde 10 tane ekmek alıyorum. Halk ekmekten aldığım zaman günde 30 lira fark ediyor, olmayınca büyük bir para ama olanlara çok az… Evimin yakınında fırın var ama buraya geliyorum. Eskiden fırından alabiliyorduk. Yaklaşık 2-3 senedir buradan alıyorum. Yetkililer bir çare bulsun artık, millet illallah etti.”

“78 YAŞIMDA EKMEK SIRASINDAYIM”

Çetin Coşkun Arda: “Ekmek sırasındayız, her gün geliyoruz. 78 yaşımdayım ekmek sırasındayım, çok kötü mahvoluyoruz… Buraya gelirken fırın var ama fırında ekmek 6 lira burada 3 lira, yarı fiyatı. Bu yaşımı çok rahat hayal ederdim, emekliyim param yok. Bunlar gitsin artık…”

“AKLIMA HAYALİME GELMEZDİ AMA OLDU…”

Servet Çulha: “Fırında ekmek 6 lira oldu, o yüzden buraya geliyoruz. Halk ekmek 3 lira yarı yarıya fark var, günlük 3 ekmek alıyorum 9 lira veriyorum. 80 yaşımdayım, ekmek kuyruğu bekleyeceğimi tahmin etmezdim, aklıma hayalime gelmezdi ama maalesef oldu… Yöneticiler düşünsün, onların hatası. Bizim memleket tarım ülkesi ama tarım bitti. Marketten 80 liraya alıyordum eti, şimdi 220-240 lira oldu. Eskiden her hafta 2-3 sefer et alıyorduk şimdi alamıyoruz.”

“GÖNÜL İSTER Kİ HER YERDE 3 LİRA OLSUN”

Levent Özdemir: “Soğuk havada Halk Ekmek kuyruğunda olmamızın sebebi hem fiyatının uygun olması hem de lezzetli ve kaliteli olması. Günde ortalama 4-5 ekmek alıyorum, bütçemi olumlu etkiliyor. Gönül ister ki hem fırınlarda hem de diğer yerlerde 3 lira olsun 2,5 lira olsun. Evimize daha yakın fırın var ama 2-3 yıldır pas geçiyoruz, fiyatlardan dolayı.”

“OLAN BİZE OLUYOR, ÖLSEK TOPRAK YOK”

Ramazan Kaya: “Ne yapacağımızı şaşırdık… Ne yaptık, ne ettik, şaştık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 10 tane fırının önünden geçip geldim… Fırınlarda ekmek 6 lira, gramajı da az. İki tane zümre var; biri devlet, biri esnaf… Halka vurdukça vuruyor. Bakalım Allah ne zaman canımızı alacak…”

“2 TANE ALIP 3 EKMEK PARASI VERİYORUM”

Mustafa Türkkan: “Her gün 2 tane alıp, 3 tane ekmek parası veriyorum, bir tane de askıya vermiş oluyorum. Fırına vereceğime askıya veriyorum.”

“EKMEK KUYRUĞUNA GİRECEĞİMİ TAHMİN ETMEZDİM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bir şeyin yanına varılacak gibi bir vaziyet yok kardeşim. Fiyatların yanına varılacak gibi değil, ekmek 6 lira soğanın kilosu olmuş 14-15 lira… Her şey çok pahalı. Günlük bazen 3, bazen 4, bazense 5 ekmek alıyorum, pazara gidiyorum alacağım şeyleri alamıyorum. Kasaba gittim, ciğer alayım dedim, fiyatı çıkmış bilmem kaça… Soğuk havada ekmek kuyruğuna gireceğimi hiç düşünmezdim ama işte giriyoruz, ne yapacağız… 2-3 senedir halk ekmekten ekmek alıyorum.”

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