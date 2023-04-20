’24 saatte u dönüşü’

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan'da yaptığı açıklamada “Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz” dedi. Yalnızca bir gün sonra 17 Nisan’daki konuşmasında ise “Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan’da yaptığı açıklamada “Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz” dedi. Yalnızca bir gün sonra 17 Nisan'daki konuşmasında ise “Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu. Muhalefet Erdoğan'ın 24 saatte yaptığı iki farklı açıklamaya değindi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “El insaf! Aradan 24 saat geçmeden nasıl böyle 180 derece dönebiliyorsunuz?” diye sordu.

EKONOMİK SIKINTIYI ÇÖZECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan’da Şanlıurfa’da deprem konutları temel atma töreninde yaptığı açıklamada, “Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Bakın, milli gelirimizi nasıl 21 yılda 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkardıysak her bir insanımızı hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmak da bize nasip olacaktır. Biz yaparız. Bunların yapacağı hiçbir şey yok” dedi.

EKONOMİDE SIKINTI VARMIŞ ,YOO…

Erdoğan 17 Nisan’da İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında ise “IMF’ten destek almadan bu işi yürütemezmişiz. Niye? Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

NASIL 180 DERECE DÖNEBİLİYORSUNUZ?

Erdoğan'ın bir gün arayla önce ekonomik sıkıntı olduğunu söyleyip ardından reddetmesi muhalefetin tepkisini topladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “El insaf! Aradan 24 saat geçmeden nasıl böyle 180 derece dönebiliyorsunuz?” diye sordu. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise, “Vallahi şaşırmadık ! Çünkü yirmi yılda 180. derece dönüşleri bini aştı . Takip etmek ne mümkün . Az kaldı Yalan Rüzgarları filminin sonuna geldik” ifadesini kullandı.

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