Abone Ol

241 polis katıldı, 27 adrese operasyon yapıldı

Mersin'de 241 polisin katılımıyla 27 adrese şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
241 polis katıldı, 27 adrese operasyon yapıldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, kasten yaralama, yağma ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarına karıştıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen 27 adrese özel harekat ekiplerinin de olduğu 241 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkametlerde ruhsatsız 6 tabanca ve 1 tüfek, silahlara ait fişekler ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Polisin, dron ile havadan takip edilen adreslerdeki aramaları sürüyor. (AA)

Minibüsle Urla'ya geldiler, jandarma ve MİT ortak operasyon yaptıİlginizi ÇekebilirMinibüsle Urla'ya geldiler, jandarma ve MİT ortak operasyon yaptı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet Mersin operasyon ÖZEL HAREKAT Polis uyuşturucu
X Reklam