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242 hakim ve savcı terfi etti

Hakimler ve Savcılık Kurulu (HSK), 242 hakim ve savcının terfi ettiğini duyurdu.

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242 hakim ve savcı terfi etti

HSK 242 hakim ve savcının terfi ettiğini açıkladı.

HSK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hakimler ve Savcılar Kurulu 2’nci Dairesi, 3212 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmasını tamamlamıştır. 119 hakim ve cumhuriyet savcımız 1’inci sınıfa ayrılmış, 123 hakim ve cumhuriyet savcımız 1’inci sınıf olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz” denildi. (DHA)

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