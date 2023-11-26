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25 dakika sürdü, yürekler ağza geldi

Aydın’ın kıyı ilçelerinde 25 dakika etkili olan fırtına hayatı felç etti. Tekneler hasar gördü, çitleri yıkılan balık çiftliğinden 100 tona yakın balık denize karıştı.

Latif SANSÜR
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Aydın'ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinde fırtına ve sağanak yağış 25 dakika etkili oldu. Ağaçlar devrildi, yolları sular bastı, Kuşadası'nda yat limanında demirli olan tekneler zarar gördü.

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Fırtına nedeniyle yat limanına sığınan tekneler dev dalgalarda savruldu. Bir teknenin palamarını bağlamaya çalışan gemici büyük tehlike geçirdi.

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100 TON BALIK DENİZE GİTTİ

Söke'nin Doğanbey Mahallesinde Doğanbey Su Ürünleri Kooperitifi'nin balık yetiştirdiği tunuzlara zarar veren fırtına yaklaşık 100 ton balığın açık denize kaçmasına neden oldu.

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