2,5 yaşındaki Yamaç, 4 saatte kurtarıldı

Isparta'nın Atabey ilçesinde içinde su bulunmayan 10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2,5 yaşındaki Yamaç Metin, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Zaman zaman kuyunun başına gelen annesi Fatma Metin de "Yamaç, annem, aşkım dayan abiler geliyor seni alacaklar" diye seslenerek, oğluna moral verdi.

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Atabey’e bağlı Harmanören köyünde dün saat 17.00 sıralarında dedesi, anneannesi, annesi ve ağabeyi ile geldiği dedesinin yeni aldığı elma bahçelerinin yan tarafındaki tarlada ağabeyiyle oynayan Yamaç Metin, daha önceden kazılıp açık bırakılmış 10 metrelik sondaj kuyusuna düştü.

Ağabeyinin, annesi Fatma Metin’e haber vermesinin ardından olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine getirilen iş makinelerinin yardımıyla Yamaçın düştüğü sondaj kuyusunun yan tarafında çukur kazıldı. Sondaj kuyusunun daha derin ve dar olması nedeniyle hassas çalışma yürüten ekipler, içeriye ışık tutarak, Yamaç ile konuştu. Zaman zaman sondaj kuyusunun başına gelen Fatma Metin de “Yamaç, annem, aşkım dayan, abiler geliyor seni alacaklar” diye seslenerek, oğluna moral verdi.

Ekipler, havasızlık sorunu yaşanmaması için kuyuya oksijen takviyesi yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri de kurtarma çalışmalarına katıldı.

4 SAATTE KURTARILDI

Sondaj kuyusunun yanında açılan çukuru adım adım genişleten ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonunda Yamaç’a ulaştı. Bulunduğu yerden ekipler tarafından alınan Yamaç, iş makinesinin kepçesiyle yukarı çıkartıldı.

Fatma Metin, kurtarılan oğlunu kucağına alarak sevinç gözyaşları döktü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalvaç Metin, ambulansla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kurtarma çalışmalarını, Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy da izledi. (DHA)