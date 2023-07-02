26 yaşındaki Hatice, feci şekilde can verdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bayram öncesi aldığı motosikleti ile kaza yapan Hatice Ebru Kaplan (27), yaşamını yitirdi.
Hatice Ebru Kaplan’ın kullandığı 07 BIJ 643 plakalı motosiklet ile Osman A.’nın kullandığı 07 JR 581 plakalı kamyon çarpıştı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kaplan, hastanede hayatını kaybetti.
Kaplan’ın cenazesi, morga konuldu. Bir kuaförde çalışan Kaplan’ın motosikleti bayram öncesi aldığı öğrenildi. Kamyon şoförünün ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)