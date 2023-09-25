28 öğrencisine istismarda 636 yıl hapis verilmişti, o öğretmenin cezası bozuldu

Antalya'da görev yaptığı ilkokulda 28 öğrencisine cinsel istismarda bulunmaktan toplam 636 yıl hapis cezası alan öğretmen Mahmut Aydın K.'nin mahkumiyet kararı, Yargıtay tarafından 12 çocuk için bozuldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya’da bir ilkokulda 6 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın K., Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, 27 çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, öğretmenlikten de men edilen Mahmut Aydın K.’ye, aynı dosya kapsamında geçen yıl 1 çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Toplamda 636 yıl cezaya çarptırılan Mahmut Aydın K.’nin dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü.

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde sanık Mahmut Aydın K.’nin 6 çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçu davası hâlâ devam ediyor.

HUKUKA AYKIRILIKLAR NEDENİYLE BOZULDU

Dosyanın gönderildiği Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 12 çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçundan verilen mahkumiyet hükmünü bozdu.

Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin kararı, hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka aykırılıklar ve delil yetersizliği nedeniyle bozuldu. Ayrıca Yargıtay, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin davaya katılması ile lehine vekalet ücreti hükmedilmesini hukuka aykırı buldu.

Dosya Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine geri geldi ve 6 çocuk yönünden devam eden yargılama ile birleştirildi. İlerik günlerde sanık Mahmut Aydın K. yeniden hakim karşısına çıkacak. (DHA)