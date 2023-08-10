28 yıl önce il olan Yalova’ya üçüncü kez kadın vali atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında 57 ilin valisi değişirken, Yalova'ya Pendik Kaymakamı Hülya Kaya atandı. Kaya, 28 yıl önce il olan Yalova'nın üçüncü kadın valisi oldu.

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İstanbul’un ilçesiyken, dönemin başbakanı Tansu Çiller tarafından alınan kararla, 6 Haziran 1995te, Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Armutlu beldesi ile Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Altınova, Subaşı ve Kaytazdere beldelerini sınırları içine alınarak il olan Yalova’da, 28 yılda ikisi kadın 13 vali görev yaptı.

10 Ağustos 2023 tarihli Valiler Kararnamesi kapsamında 57 ilin valiliğine yeni isimler atanırken, kararname kapsamında Yalova Valisi Muammer Erol, Ordu Valisi olarak görevlendirildi. İstanbul Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ise Yalova’ya vali olarak atandı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Kaya, Yalova’nın üçüncü kadın valisi oldu.

YALOVA’NIN İLK KADIN VALİSİ ESENGÜL CİVELEK

Yalova’nın ilk kadın valisi Esengül Civelek, 2011-2014 yılları arasında görev yaptı. Yalova’daki görev süresinin sona ermesinin ardından Kırklareli ve Muğla Valilikleri’ne atanarak farklı görevlere geçti. Civelek, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandı.

Yalova tarihinde kadın valiler önemli bir yer tutuyor. 2016 yılında göreve başlayan Tuğba Yılmaz, Türkiye’nin dördüncü, Yalova’nın ise ikinci kadın valisi oldu. Yılmaz, Yalova Valiliği’nin ardından Mülkiye Başmüfettişi olarak görev aldı.

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