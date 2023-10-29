29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, metro, otobüs bedava mı?

Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmak isteyenler 29 Ekim Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi merak ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olarak hizmet verecek. İstanbul, ve Ankara'da Büyükşehir belediyelerine bağlı toplu taşıma araçları olan metro, otobüs, vapur ve metrobüs de gün boyunca ücretsiz olacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülkemizin en önemli milli bayramlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı. Bayramda dışarı çıkacak olanlar yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak. Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim günü toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı.

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, IZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

İSTANBUL’DA OTOBÜS, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

ANKARA’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile 29 Ekim Pazar günü ücretsiz olarak hizmet verecek.