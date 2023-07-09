2’nci üniversitesini bitirdi, avukat oldu

Altın Kelebek ödüllü pop müzik sanatçısı ve aynı zamanda 10 yıldan uzun zaman köşe yazarlığı ve haber programı editörlüğü yapan Nazlı; Bilgi Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden sonra, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni onur derecesiyle bitirerek avukat oldu.

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“Beni Yazın”, “Saygı Duruşu”, “Rest”, “Aşk Bile”, “Can Bedenden Çıkmayınca” ve “Hay Şansıma” gibi sevilen şarkılarıyla tanınan Altın Kelebek ödüllü pop müzik sanatçısı ve aynı zamanda 10 yıldan uzun zaman köşe yazarlığı ve haber programı editörlüğü yapmış olan Nazlı; Bilgi Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden sonra, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni onur derecesiyle bitirerek avukat oldu. Annesi Sözcü yazarı Ruhat Mengi kızının kep atışını gururla izledi.

‘Çok mutluyum'

Nazlı “Kısa zaman önce kaybettiğim babam Güngör Mengi hukukçu olmamı çok istemişti ama avukat olmaya asıl karar verişim; ailece yaşadığımız şok edici büyük bir haksızlık üzerine oldu. Böylece babamın isteğini de yerine getirmiş oldum, çok mutluyum” dedi.