3.5 ayda çifte maaş

Kamudaki çifte maaşlılara bir isim daha eklendi. 22 Haziran’da Enerji Bakan yardımcısı olan AKP eski milletvekili Nevzat Şatıroğlu 3,5 ay sonra BOTAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Deniz AYHAN

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Enerji sektörünün yakından tanıdığı isimlerinden biri olan AKP eski milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 2023/451 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, atandı.

Daha önce Enerji Bakanlığına bağlı Elektrik Üretim AŞ'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Nevzat Şatıroğlu, AKP İstanbul Şişli İlçe Başkanı olmuştu. Şatıroğlu, Geçen dönem de İstanbul Milletvekili seçilip, KİT Komisyonu Başkanvekiliği yapmıştı.

Sivaslı olan ve 1967 yılında İstanbul'da doğan Şatıroğlu, İTÜ Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Beykent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı yaptı. Şatıroğlu, Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde yönetici oldu. Kalyon Şirketler Grubunda ve İnegöl Doğalgaz Dağıtım Şirketinde de Genel Müdürlük yaptı.