3 ay önce sel uyarısı yapılmıştı, sıcaklar sebebiyle kurudu
Sinop'ta yaklaşık 3 ay önce su seviyesinin artmasıyla birlikte sel uyarısı yapılan Kolaz Çayı, aşırı sıcaklar nedeniyle kurudu. Çaydan tarlalarını sulayan çiftçiler ise zor durumda kaldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ile Sinop'un Boyabat ilçeleri arasından doğan ve Gökırmak'a birleşerek Karadeniz'e akan Kolaz Çayı, aşırı sıcaklar ve yağışların olmaması nedeniyle kurudu.
Çaydan tarlalarını sulayan çiftçiler ise zor durumda kaldı. Boyabat ilçe merkezinden geçen Kolaz Çayı’nın, geçtiniz Mayıs ayında su seviyesinde artış olmuş ve sel uyarıları yapılmıştı.