3 günde 3 çocuk cinayeti

Bir haftada yaşanan üçüncü çocuk cinayeti İstanbul'da meydana geldi. Bisikletiyle giden 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelen 14 yaşındaki H.A. bisikletleri değiştirmek istedi. Bisikletini vermek istemeyen Halil Örnek ile H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.A. Halil Örnek'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Örnek hayatını kaybetti.

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Geçtiğimiz günlerde Denizli’de 15 yaşındaki çocuk konserde bıçaklanarak öldürülmüştü, dün ise Kars’ta 15 yaşındaki çocukların kavgasında bir çocuk akranı tarafından katledildi. İstanbul Bahçelievler’de yaşanan bisiklet kavgası bir çocuk cinayetine daha neden oldu.

BİSİKLETİ DEĞİŞTİRELİM CİNAYETİ

Akşam saatlerinde bisikletle sokağa gelen 14 yaşındaki H.A, aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki Halil Örnek’in yanına gelerek, ‘Bisikletlerimizi değişelim mi?’ diye sordu. H.A ile Halil Örnek arasında çıkan tartışmada, H.A., Örnek’i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Örnek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Örnek’in hayatını kaybettiğini duyan yakınları olay yerine akın etti. Olayın ardından kaçan H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

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