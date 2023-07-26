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3. gününde yangına müdahale sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklar ile devam ediyor.

Yayınlanma: 08:24 - 26 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Antalya’nın Göynük Değirmendere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz saat 21.08’de çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale edildi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise yangına çok sayıda helikopter ve uçak da müdahale etmeye başladı.

Bölgede çalışan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor. (AA)

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Antalya helikopter uçak
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