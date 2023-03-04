3 ilde ‘Alabora’ operasyonu: 24 tutuklama

İzmir’de, iş insanlarına şantajla haksız kazanç sağlayan ve çok sayıda 'nitelikli yağma' suçuna karıştığı belirlenen örgüte yönelik 3 ilde düzenlenen 'Alabora' operasyonunda, elebaşı Soner Taşoku dahil 24 kişi tutuklandı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Urla, Karaburun, Güzelbahçe, Narlıdere gibi ilçelerde faaliyet gösteren iş insanlarından şantaj ve silahlı tehdit ile haksız kazanç sağlayan ve çok sayıda ‘nitelikli yağma’ suçuna karıştığı belirlenen organize suç örgütünü deşifre etti.

Polis, elebaşılığını Soner Taşoku'nun yaptığı örgüte yönelik İzmir merkezli Aydın ve Adana’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Özel harekat ve deniz polislerinin katıldığı ‘Alabora’ adı verilen operasyona, polis helikopteriyle de destek verildi.

350 personel ile 30 ev, 3 iş yeri ve 4 araca baskın gerçekleştirildi. Ekipler, şüphelilere ait iş yeri, ev ve araçlardaki aramalarda 26 tabanca, 1 suikast silahı, 7 pompalı tüfek, çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek kartuşu, 28 uyuşturucu hap ve 340 gram metamfetamin ile örgütsel dokümanlar ele geçirdi.

Operasyonlar kapsamında, 60 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 9'unun daha önce adliyeye sevk edildiği, 5'inin tutuklandığı ve 4'ünün serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan emniyetteki işlemleri dün tamamlanan ve aralarında örgüt lideri Soner Taşoku’nun da olduğu 32 şüpheli, Urla Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden Taşoku dahil 24'ü tutuklanırken, 6'sı savcılıktan, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

Operasyondaki tutuklu sayısı, 29’a yükseldi. Diğer 19 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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