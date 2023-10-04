3 kardeşin ölümüyle ilgili kahreden detay
İstanbul Sancaktepe'de inşaat alanında cesetleri bulunan 3 kardeşin ölümüyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı.
Sancaktepe’de kaybolan 3 kardeşin cesetleri, İstanbul Valiliği ile Sancaktepe Belediyesi’nin ortaklaşa inşa etmek üzere temmuz ayında temelini attığı cemevi şantiyesindeki su birikintisinde bulundu.
TOPA MI ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR?
7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın’ın şantiye alanındaki topa ulaşmak isterken suya düşerek boğuldukları öne sürüldü.
Bu arada su içindeki topun fotoğrafı ortaya çıktı. (DHA)