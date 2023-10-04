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3 kardeşin ölümüyle ilgili kahreden detay

İstanbul Sancaktepe'de inşaat alanında cesetleri bulunan 3 kardeşin ölümüyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı.

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3 kardeşin ölümüyle ilgili kahreden detay

Sancaktepe’de kaybolan 3 kardeşin cesetleri, İstanbul Valiliği ile Sancaktepe Belediyesi’nin ortaklaşa inşa etmek üzere temmuz ayında temelini attığı cemevi şantiyesindeki su birikintisinde bulundu.

TOPA MI ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR?

7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın’ın şantiye alanındaki topa ulaşmak isterken suya düşerek boğuldukları öne sürüldü.

Bu arada su içindeki topun fotoğrafı ortaya çıktı. (DHA)

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