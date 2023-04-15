3 katlı villalar yerine 12 katlı apartman projesi mahkemelik oldu

Bahçeşehir’de 3'er katlı 14 villadan oluşan Şelale Evleri’nin yıkılıp yerine toplu konut yönetim planına aykırı şekilde 12 katlı apartmanlar yapılması gündemde. Çevre sakinleri, villaların yerine dikilmek istenen yüksek katlı yapılara karşı dava açtı. Villalar için alınan riskli yapı raporunun sahte olduğu iddiasıyla da suç duyurusunda bulunuldu.

Özlem GÜVEMLİ

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Mahkeme kararlarına rağmen yeşil alana inşa edilen gölet projesiyle yıllardır gündemden düşmeyen Başakşehir'in Bahçeşehir bölgesinde şimdi de Şelale Evleri krizi çıktı. Bahçeşehir Toplu Konut Alanı'nda kalan Şelale Evleri olarak bilinen 3’er katlı 14 adet villadan oluşan sitenin kentsel dönüşüm gerekçesiyle yıkılıp toplu konut yönetim planına aykırı şekilde 10-12 katlı apartmanlara dönüştürülmesi gündemde.

Riskli yapı raporu alarak boşaltılan villaların bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik parselde başlamak üzere olan inşaata karşı vatandaşlar harekete geçti. Başakşehir Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi sakinleri, yüksek katlı inşaatların önünü açan Başakşehir Belediyesi'nin 2020, İBB'nin 2021 tarihli meclis kararlarıyla Bahçeşehir Toplu Konut Alanı plan notlarına eklenen hükümlerin, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açtı.

İptali istenen plan notlarında ticaret ve konut alanlarına bölge bölge 4 ile 12 kat arasında değişen yükseklik sınırı ve 0.50 ile 1.5 arasında değişen emsal oranı belirlenmiş durumda.

ARA KARAR ÇIKTI: DEĞİŞİKLİĞİ ZORUNLU KILAN BELGELERİ GÖNDERİN

Davaya bakan İstanbul 11. İdare Mahkemesi 24 Mart 2023 tarihinde ara karar vererek Başakşehir Belediyesi’nden bazı belgeler istedi. Mahkeme; dava konusu taşınmazı kapsayan revizyon öncesi ve sonrası işaretlenmiş 1/1000 ölçekli imar planlarının onaylı paftalarının, plan değişikliğine ilişkin meclis kararı ve imar komisyonu raporlarının, planı hazırlayan müellifin yeterlilik karnesinin, imar planı değişikliği yapılmasını gerekli ve zorunlu kılan hususları gösteren tüm bilgi ve belgelerin 30 gün içerisinde gönderilmesine hükmetti.

“YAPI STOĞU EN ÜST LİMİTE ULAŞTI”

Davanın avukatı Cenk Söbe, “Burada villalar yıkıldıktan sonra 1.5 emsal ile 200 belki 600 konutluk proje yapılması planlanıyor. Bahçeşehir'in ilk vaziyet planlarında yeşil alanların, kısa katların, uzun katların, sosyal donatı alanlarının, okulların, hastanelerin yeri teker teker belirlenmişti. Bu projeye güvenerek buradan yer satın aldık ve yaşamaya başladık. Sonrasında Bahçeşehir'de bir rant rüzgarı esti. Evimizin önündeki yeşil alana kadar geldiler. Burada yapılması planlanan proje, herkesin tapusunda bulunan toplu konut yönetim planına aykırı. İmar planlarına uygun olduğu iddia edilse de yapı stoğu en üst limite ulaştı. Yeni inşaat yapılması mümkün değil” dedi.

RİSKLİ YAPI RAPORUNA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Bahçeşehirliler Derneği (BADER) ve Komşu İnisiyatifi de villalar için alınan riskli yapı raporunun gerçeğe aykırı ve sahte bilgilerle düzenlendiği gerekçesiyle 14 Nisan 2023 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda riskli yapı raporunun 27,50 metre yüksekliğinde ve 10 katlı yapılar için düzenlendiği oysa Şelale Villaları'nın sadece 8 metre yüksekliğinde ve 3 katlı olduğu belirtildi. Suç duyurusunda “Bölgedeki konutlar deprem yönetmeliğindeki şartları karşılıyor ve sağlamken, Şelale Villalarının riskli yapı olması mümkün değildir. Kaldı ki Bahçeşehir Projesi Türkiye ve dünyaya örnek gösterilen bir proje olarak planlanmış. Uluslararası mimarlık, şehircilik ve Habitat Ödülleri almıştır” denildi. 1994-1995 yıllarında inşa edilen Şelale Villaları'nın riskli yapı raporunda yapım tarihinin 1980 olarak yazıldığı da belirtildi.

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