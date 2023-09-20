3 kişinin öldüğü çatışmada dehşete düşüren görüntüler
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı çatışmayla ilgili iki çocuk tutuklandı. Çatışma anına ait görüntüler ise izleyenleri dehşete düşürdü.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, H.T, R.G. ve M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı S.T. ise ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 ÇOCUK TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan suça sürüklenen çocuklar M.M.D. ve P.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.M.D. ve P.G., “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken çatışma anına ait görüntüler dehşete düşürdü.