3 Milyon Sterlin için imzalanan Manş anlaşması Meclis’ten saklandı

İngiliz basını, Ankara ile Londra arasında düzensiz göçmenlere ilişkin bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Türkiye anlaşmayı İngiliz basınından duydu.

Emin ÖZGÖNÜL

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Türkiye ve İngiltere arasında düzensiz göçmen anlaşması imzalandı. Ancak anlaşmanın imzalandığını İngiliz basınından öğrenen Türk kamuoyu kapsamından hala haberdar değil. İmzalanan anlaşma, TBMM'ye de sunulmadı.

İngiliz basınına göre yıl başından bu yana Türkiye'den 1000'den fazla göçmen Manş Denizi'ni botlarla geçerek İngiltere'ye ulaştı, bu rakam önceki yıllara göre önemli oranda arttı.

Türkiye daha önce de AB'nin mali desteği karşılığında, sığınmacılar için tampon bölge olmayı kabul etmişti. İngiltere ile yapılan ve ilk etapta mali boyutu 3 milyon Sterlin olduğu belirtilen bu anlaşmanın da benzer hükümler taşıdığı belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU: SON DERECE VAHİM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu anlaşmayı eleştirdi “Son derece vahim ve sorunlu, Türkiye'nin iç sistemine müdahaledir, konuyu İngilizlerden öğreniyoruz. Bunun ardından AB ile yapılan geri kabul anlaşmasının bir benzerinin gündeme geleceği de belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı ile Londra Büyükelçiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğünden bu konuda bir açıklama da yok. Yapılanları yabancılardan öğreniyoruz” dedi.

ÇAKIRÖZER'DEN ÇAĞRI: ANLAŞMA DERHAL MECLİS'E GETİRİLSİN

CHP Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Utku Çakırözer İngiltere ile varılan anlaşmanın derhal TBMM'ye sunulmasını istedi. Çakırözer, “Meclis'in onayı alınmadan yürürlüğe giremez. Anlaşmayı kim imzalamış, şartları içeriği ne, hangi koşulları kabul ettik bilmiyoruz'' dedi. SP İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ise “Ülkemiz Avrupa'nın sığınmacı deposu oldu” yorumunu yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da “ Türkiye İngiltere'de Başbakan Sunak'a can simidi oluyor'' ifadesini kullandı.

ATİNA FIRSAT SAYDI, GERİ İTME ARTTI

Türkiye'nin İngiltere ile para karşılığı göçmenleri tutma anlaşması imzalaması, Yunanistan'a cesaret verdi. Yunanistan, göçmenleri Ege Denizi'ne geri itmeye hız verdi. Yunan Sahil Güvenlik güçleri, çocuklar, kadınlar ve erkeklerden oluşan yüzlerce düzensiz göçmenin içinde bulunduğu botları ittirerek karaya çıkmalarını engelledi, hayatlarını tehlikeye attı. Ege'de Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 2 binin üzerinde kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kuşadası, Çeşme, Bodrum ve Marmaris açıklarında kurtarıldı.